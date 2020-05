L'appello di Djibril Cissé al Nimes e al Dijon: "Prendetemi"

Non è una boutade: Djibril Cissé vuole tornare in campo. E vuole farlo concretamente. Tanto che, poche settimane dopo aver annunciato la propria volontà di sentirsi nuovamente un calciatore vero, l'ex centravanti della mette concretamente nel mirino i club che potrebbero accoglierlo.

Si tratta del e del Dijon, formazioni che attualmente stanno occupando le zone basse della classifica di . La prima ha concluso il campionato al diciottesimo posto con 27 punti, la seconda sedicesima tre lunghezze più su, prima che il calcio francese venisse congelato a causa dell'emergenza COVID-19.

Ebbene, l'appello di Cissé va proprio nella loro direzione. Prendetemi, datemi una chance, è il succo del discorso dell'ex laziale, che oggi fa il DJ dopo aver solcato i campi di mezza Europa.

"Prima dell'Auxerre ho iniziato la mia carriera al Nimes - le parole di Cissé a 'Europe 1' - Sarebbe la chiusura di un cerchio. Ho grande rispetto anche per il Dijon. Da parte loro sarebbe un grande gesto".

Cissé, la cui ultima esperienza risale al 2018 con gli svizzeri dell'Yverdon, ha effettivamente giocato nelle giovanili del Nimes a metà degli anni Novanta, prima di imporsi all'Auxerre e guadagnarsi perfino la chiamata del . Nel Dijon, invece, non ha mai militato.

Come annunciato nelle scorse settimane, inoltre, Cissé giocherebbe per puro divertimento. Tradotto: senza stipendio.

"Sono pronto a giocare gratuitamente, quindi non ci sarebbe alcun rischio per la squadra che punterebbe su di me".