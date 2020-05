Un'App ha convinto la Juventus: pronta l'accelerata per Kaio Jorge

La Juventus ha individuato in Kaio Jorge un possibile rinforzo per il futuro. C’è l’apertura del Santos, ma vanno limate alcune distanze.

In attesa di capire se e in che modo il campionato italiano ripartirà, c’è già una certezza all’orizzonte: la prossima sessione di calciomercato sarà molto diversa dalle ultime.

Il Coronavirus lascerà dietro si se moltissime scorie, compresa una differente disponibilità economica dei top club, ma ciò non ha comunque frenato quelli che sono gli abituali processi.

Anche in un momento così complicato, le società stanno continuando a monitorare i giocatori in giro per il mondo e se fisicamente non ci si può muovere da un Paese all’altro, una grossa mano la sta dando la tecnologia.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ da questo punto di vista, gli uomini di quello che si può chiamare ‘Paratici-Lab’, sono più attivi che mai. Il lavoro è stato portato avanti attraverso app e software sviluppati internamente e proprio attraverso i dati e le recensioni ricavate si è deciso di spingere su uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano: Kaio Jorge.

Il gioiello del Santos aveva già convito dal vivo, ma nel corso degli ultimi mesi è stato studiato in maniera ancora più profonda dagli uomini mercato bianconeri. Il club brasiliano è pronto a venire incontro alla sulla formula, ma ci sono distanze che vanno ancora colmate.

Il Santos potrebbe rinunciare al suo talento più importante sia a titolo definitivo che in prestito per uno o due anni con obbligo di riscatto ed è disposto ad abbattere la cifra di 75 milioni di euro stabilita dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del ragazzo, ma non vuole scendere sotto la soglia dei 30 milioni di euro (il 30% di tale somma andrebbe girato ad un fondo che detiene parte del cartellino), mentre la al momento non sembra disposta ad andare oltre ai 15-20 milioni.

Sempre in c’è poi un altro talento che in casa bianconera stanno studiando con attenzione: Luis Henrique. Ha da poco rinnovato con il Botafogo e potrebbe magari essere portato in in sinergia con un club ‘amico’.