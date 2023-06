Aouar alla Roma: il centrocampista è atteso in città per la firma con i giallorossi

Il centrocampista classe 1998 lascia il Lione dopo sette stagioni: è atteso in Italia per firmare un contratto di cinque anni con i giallorossi.

La Roma si avvicina a grandi passi alla finalizzazione del primo colpo in ottica stagione 2023/24. I giallorossi, infatti, sono pronti ad accogliere Houssem Aouar, atteso in giornata nella Capitale per porre il proverbiale nero su bianco sul contratto che lo legherà alla Roma nelle prossimi stagioni.

Il centrocampista algerino, cresciuto nel settore giovanile del Lione è diventato un perno del centrocampo dell'OL a partire dalla stagione 2016/17, ovvero da quando è entrato a pieno regime nelle dinamiche della prima squadra.

Con i francesi, Aouar ha giocato 233 partite ufficiali totalizzando 41 goal e 36 assist. Il suo contratto - in scadenza il prossimo 30 giugno - gli consentirà di trasferirsi 'a zero' alla Roma, club che ne monitorava le prestazioni già da diverso tempo. E il club l'ha già salutato attraverso un video postato sui canali social che ripercorre tutte le tappe più significative della sua avventura.

Il classe 1998 sbarcherà dunque in giornata nella capitale per dare il via, ufficiale, alla sua nuova avventura italiana. Il calciatore algerino, ma nato a Lione, si appresta a firmare un contratto di durata quinquennale che lo legherà alla Roma sino al 30 giugno del 2028.

Un centrocampista di grandissima qualità, dunque, si appresta a sbarcare sul pianeta Serie A. Un rinforzo di grande caratura destinato a puntellare il pacchetto di centrocampo in dotazione a José Mourinho.