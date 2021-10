Cassano "attapirato" risponde a Zeman: "Parla lui che si è svegliato dall'oltretomba"

Nelle ultime settimane non sono state poche le uscite pubbliche di Antonio Cassano che hanno fatto discutere a tal punto da infiammare il dibattito sui social.

L'ultima, in ordine di tempo, quella relativa a Francesco Totti registrata durante una delle puntate della Bobo TV.

"Tra 20 anni Totti sarà dimenticato, in eterno saranno ricordati i Maradona, i Messi, i Cruijff...".

Una frase che, insieme alle altre (tra cui quella legata al concetto di tifo tra De Rossi e Totti), ha scatenato diverse tra le figure del panorama calcistico attuale e del passato.

Chi si colloca perfettamente tra le varie generazioni è Zdenek Zeman, attuale allenatore del Foggia in Serie C con un passato alla Roma che nelle scorse ore aveva risposto allo stesso Cassano.

"Tra 20 anni ci si ricorderà di Cassano? A Bari sì. A Roma? Difficile. Ha fatto bene, ma non come altri".

Nella giornata di oggi, come prevedibile, Striscia la Notizia ha "premiato" lo stesso cassano con il classico "Tapiro d'Oro" e lui, incalzato sulle ultime frasi del boemo, non si è certo trattenuto.

L'ex fantasista della Nazionale ha poi approfondito i concetti espressi su Totti, discolpandosi dalle accuse di invidia.

"Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone: ho una famiglia meravigliosa, il grano l’ho fatto, gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccac***".