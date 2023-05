Anticipi e posticipi dell'ultima giornata di Serie A: Napoli-Samp domenica alle 18.30

Gli azzurri sfideranno la Samp domenica 4 giugno alle 18.30, poi spazio alla festa Scudetto. Roma, Atalanta e Juve in campo alle ore 21.

La Lega Serie A ha pubblicato il programma completo con orari degli anticipi e dei posticipi dell'ultima giornata del campionato di Serie A edizione 2022/23.

Si comincerà venerdì 2 maggio, alle ore 21, con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. Sabato 3 maggio, invece, spazio a tre partite: aprirà l'Inter sul campo del Torino alle 18.30, mentre in serata alle ore 21 scenderanno in campo Cremonese-Salernitana e Empoli-Lazio.

Il programma domenicale invece si aprirà con la grande festa del Napoli che il 4 giugno ospiterà la Sampdoria al 'Maradona'. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.30 e dopo il match seguirà la cerimonia di consegna del trofeo dello Scudetto.

Infine, programma caldissimo anche per quanto riguarda le gare serali di domenica: si assegnano, infatti, i piazzamenti che valgono la qualificazione all'Europa League e alla Conference League, oltre a decretare chi tra Spezia e Verona retrocederà in Serie B.

L'Atalanta ospiterà il Monza al Gewiss Stadium alle ore 21, così come il Lecce riceverà il Bologna al 'Via del Mare'. In contemporanea si giocheranno anche Milan-Verona a San Siro, Roma-Spezia all'Olimpico e Udinese-Juventus alla Dacia Arena.

IL PROGRAMMA UFFICIALE DELL'ULTIMA GIORNATA DI SERIE A

SASSUOLO-FIORENTINA (venerdì 2 maggio, ore 21) DAZN

TORINO-INTER (sabato 3 maggio, ore 18.30) DAZN

CREMONESE-SALERNITANA (sabato 3 maggio, ore 21) DAZN

EMPOLI-LAZIO (sabato 3 maggio, ore 21) DAZN

NAPOLI-SAMPDORIA (domenica 4 giugno, ore 18.30), DAZN

ATALANTA-MONZA (domenica 4 giugno, ore 21) DAZN/SKY

LECCE-BOLOGNA (domenica 4 giugno, ore 21) DAZN/SKY

MILAN-VERONA (domenica 4 giugno, ore 21) DAZN

ROMA-SPEZIA (domenica 4 giugno, ore 21) DAZN

UDINESE-JUVENTUS (domenica 4 giugno, ore 21) DAZN