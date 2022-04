Anticipazione sulla prima maglia della Juventus 2022/23: strisce nere sfumate

Nonostante la stagione non sia ancora del tutto conclusa, è impossibile non pensare alle dinamiche future e agli obiettivi da prefissare per ogni club, senza tralasciare particolari 'stilistici' che non guastano mai.

Il riferimento è alle maglie della nuova stagione 2022/23 che, come da tradizione, iniziano a popolare le timeline dei tifosi in qualità di presunte tali: anche quella della Juventus non è esente da questo discorso.

L'account 'La Maglia Bianconera' ha infatti pubblicato alcune foto di quella che potrebbe essere la divisa home della Juventus il prossimo anno: spicca la notevole sfumatura delle strisce nere, non più regolari, oltre al colore nero che caratterizza il colletto e la parte finale delle maniche. Il main sponsor, peraltro, appare con un effetto 'elettrizzato'.

Ovviamente si attende l'ufficialità del club stesso per poter dare giudizi definitivi: chissà che la nuova maglia non possa essere presentata al pubblico nelle ultime gare di campionato, sulla scia di quanto accaduto negli anni scorsi.