Anticipazione sulla prima maglia Inter 2022/23: tornano le classiche strisce nerazzurre

A 90' dal termine, il campionato deve ancora decretare il suo vincitore: Inter costretta a battere la Sampdoria e a sperare in un ko del Milan a Reggio Emilia col Sassuolo, unica combinazione che permetterebbe ai ragazzi di Simone Inzaghi di laurearsi campioni d'Italia per la seconda volta consecutiva.

In attesa che venga emesso l'importante verdetto, i tifosi nerazzurri possono farsi un'idea di quella che dovrebbe essere la prima maglia per la stagione 2022/23: come anticipato dal sito specializzato 'Footy Headlines', potremmo assistere ad un ritorno al passato.

La nuova casacca dovrebbe presentarsi con le classiche strisce ben marcate, differenti rispetto a quelle attuali piuttosto sfumate, con una banda nera orizzontale prominente che richiama quella dell'annata 2002/03; un'altra novità dovrebbe riguardare anche il main sponsor: non più 'Socios' ma 'Digitalbits', in bella evidenza in primo piano.

L'articolo prosegue qui sotto

⚫🔵💣 𝐋𝐄𝐀𝐊𝐄𝐃: Inter 22-23 Home Kit [@ebbkrXLIV9]: https://t.co/p2czZI0Iqv — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 19, 2022

Grazie a questa indiscrezione si può notare pure come non sia più presente la stella al di sopra dello stemma, non più dorato ma di colore bianco come lo sponsor tecnico.

Una gradita aggiunta potrebbe essere il tricolore in corrispondenza del petto, ma questo 'dettaglio' dipenderà solamente dall'esito dell'ultima giornata che porrà fine ad un avvincente duello in salsa meneghina.