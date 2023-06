L'uomo del destino: Antenucci entra al 95' e segna il rigore dell'1-1

L'attaccante dei pugliesi entra nei minuti di recupero, segna e permette al Bari di uscire con un pari dall'andata dei playoff contro il Cagliari.

Nel calcio bastano pochissimi secondi per lasciare un segno importante all'interno di una partita. Ed è quello che è capitato nella serata di giovedì 8 giugno a Mirco Antenucci.

L'attaccante del Bari si è reso protagonista dei minuti finali della sfida contro il Cagliari, andata della finale dei playoff di Serie B.

Sotto 1-0 nel punteggio, i biancorossi erano sul punto di effettuare un doppio cambio: Antenucci e Molina sarebbero dovuti entrare al posto di Benedetti e Cheddira.

Il cambio stava per essere effettuato, quando l'arbitro ha interrotto il gioco per andare a valutare un contatto in area di rigore del Cagliari.

Dopo l'on field review, il direttore di gara ha assegnato calcio di rigore al Bari. A quel punto però invece di cambiare idea, l'allenatore Michele Mignani ha insistito sulla linea delle sostituzioni.

Antenucci è dunque entrato in campo e si è presentato sul dischetto, trasformando la conclusione dagli undici metri e permettendo alla sua squadra di chiudere la gara con un pareggio.

Subito dopo il goal esultanza sfrenata da parte dei giocatori del Bari, tra la Curva Nord e la Tribuna centrale del Cagliari: diversi oggetti sono stati lanciati all'indirizzo del team pugliese. Uno di questi ha colpito Bellomo, per fortuna senza conseguenze.