Antalyaspor-Napoli 2-3: Raspadori show e tris azzurro in Turchia

Successo per gli uomini di Spalletti nel test contro la squadra allenata da Nuri Sahin: doppietta di Raspadori e sigillo di Politano.

La prima amichevole della capolista Napoli si chiude con un successo in terra turca: gli azzurri hanno regolato 3-2 l'Antalyaspor di Nuri Sahin, inaugurando nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento che condurrà verso la ripresa degli impegni ufficiali.

La squadra dominatrice, sin qui, del campionato di Serie A ha sbloccato il match al primo affondo con Raspadori che ha rubato palla a Sari prima di superare Uysal con un piazzato imparabile.

A stretto giro di posta, i partenopei hanno concesso anche il bis: sugli scudi c'è nuovamente Raspadori che questa volta arma il mancino telecomandato di Politano, autore del 2-0.

Prima dell'intervallo, ancora il numero 81 'on fire' con la sua conclusione a botta sicura che va a stampare il palo.

L'appuntamento con la seconda gioia personale, però, è solamente rimandato, perché nella ripresa sono i turchi ad accorciare le distanze con Mehmedi, ma dopo cinque minuti ci ha pensato appunto Raspadori a capitalizzare l'assist illuminante di Ndombele per chiudere i giochi.

Ad una manciata di minuti dal traguardo è arrivata anche la seconda rete di marca turca - a firma di Ozmert su punizione - buona per le statistiche ma non per dare adito a propositi di rimonta.

Buoni spunti, dunque, per Luciano Spalletti che nel corso del match ha studiato diverse soluzioni di natura tattica, lavorando anche su un 'inusuale' 3-5-2.