L'annuncio di Proto: "Se il campionato non riprende mi ritiro"

Il secondo portiere della Lazio pensa al ritiro se il campionato non dovesse ripartire: "Sono fermo da sei settimane, ho perso forza nelle gambe".

Il calcio italiano è fermo ad un bivio: le prossime ore saranno decisive per pianificare il ritorno agli allenamenti e, di conseguenza, la ripresa del campionato dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus, eventualità quest'ultima che Silvio Proto si augura possa accadere.

Intervistato da 'Sudinfo.be', il secondo portiere della ha 'minacciato' il ritiro in caso di stop definitivo della stagione, dettato dall'età avanzata e da una condizione fisica non più paragonabile a quella di un tempo, condizionata fortemente dal lungo periodo di inattività.

"Se la non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera. Alla mia età non posso pensare di tornare ad un livello ottimale dopo quattro mesi di riposo: non mi alleno da sei settimane, ho perso molta forza nelle gambe".

Proto, classe 1983, ha un contratto in scadenza nel 2021 e il prossimo 23 maggio compirà 37 anni: evidentemente troppi per ripresentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione come se nulla fosse.