L'annuncio di De Laurentiis: "Rinnovato il contratto di Zielinski"

Il presidente del Napoli fa il punto sul mercato azzurro: "Il futuro di Koulibaly? Bisogna chiedere a Manchester United, City o PSG".

Secondo giorno di lavoro nel ritiro di Castel di Sangro per il : in Abruzzo è presente anche Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa in compagnia di Gennaro Gattuso.

Il presidente azzurro ha confermato la possibilità che il format del campionato venga modificato per favorire la spettacolarità del torneo.

"Sono un visionario, prevedo sempre il futuro. Il cambio della formula riguarda la Federcalcio e forse ne sentiremo parlare dopo il 31 agosto. Non dobbiamo accogliere le novità come se fossero un male, spesso aggiustano quello che non va. Il campionato è una formula vecchia e superata".

Il tour de force a cui sono state sottoposte le squadre per concludere in maniera celere la stagione non è affatto piaciuto a De Laurentiis.

"Giocare ogni tre giorni è pura follia, in nome di cosa poi? Siamo attori affittati per recitare una commedia, ma chi è l'autore? Ceferin? Noi lavoriamo per lui o è lui che deve farlo per noi? Ceferin deve rispettare i tifosi perché senza di loro non esisterebbe il calcio, la priorità spetta ai campionati nazionali".

Tanti i discorsi di mercato che interessano il Napoli: uno dei casi più spinosi è rappresentato da Koulibaly, ricercatissimo dalle big d'Europa.

"Se tiriamo le somme degli acquisti fatti da un anno a questa parte vediamo come la cifra spesa sia di oltre 300 milioni, voglio vedere se altri club hanno speso così tanto. Koulibaly rimarrà al Napoli? Questa domanda andrebbe fatta al , al City e al , ovvero quelli che possono permettersi di pagare certe cifre".

Nessun dubbio su quale sarà l'avvenire di Zielinski.