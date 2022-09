Annesley a segno con Gibilterra: è cresciuto nelle giovanili del Chelsea

Annesley ha segnato il goal della bandiera in Gibilterra-Georgia: cresciuto nel Chelsea, oggi gioca in Championship nel Blackburn Rovers.

Gibilterra ha chiuso il suo percorso in Nations League all'ultimo posto nel Gruppo 4 della Lega 3, alle spalle di Georgia, Bulgaria e Macedonia retrocedendo, di conseguenza in Lega D.

La Nazionale allenata da Julio Cesar Ribas ha conquistato solamente un punto nel corso della fase a gironi, pareggiando contro la Bulgaria per poi incassare ben cinque sconfitte.

Nell'ultima uscita ufficiale è arrivato il ko casalingo contro la Georgia trascinata da Kvaratskhelia, autore del momentaneo vantaggio su calcio di rigore.

La partita è poi terminata sul risultato finale di 2-1 e il goal della bandiera per Gibilterra è stato realizzato da Louie Annesley. Il difensore è di fatto l'unico calciatore di Gibilterra che è riuscito a costruirsi una carriera a buoni livelli in Europa.

Se la quasi totalità dei suoi compagni di Nazionale milita in patria, il classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e oggi gioca in Championship con la maglia del Blackburn Rovers.

Dopo l'esperienza nel settore giovanile dei Blues ha vestito le maglie di Wimbledon, Cobham e Barnet. Poi il momentaneo rientro in patria al Lincoln, prima di fare rientro in Inghilterra per firmare prima con Woking e successivamente con il Blackburn.

Oltre a lui, ieri in panchina sedeva anche Nicholas Pozo, centrocampista centrale che veste la maglia della Primavera del Cadice.