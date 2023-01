Animi caldi in tribuna: l'ex milanista Mirabelli colpisce un tifoso con un pugno

Episodio spiacevole in tribuna durante Padova-Juventus NextGen. L'ex direttore sportivo rossonero litiga con un tifoso e gli sferra un pugno.

Animi tutt'altro che distesi sugli spalti dello stadio Euganeo di Padova, dove è andata in scena la sfida tra i padroni di casa e la Juventus NextGen.

Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Mattino di Padova, al triplice fischio finale si è scatenato un parapiglia sugli spalti.

Protagonisti del diverbio sono il ds dei patavini Massimiliano Mirabelli, in passato ex dirigente del Milan, e un tifoso della squadra casalinga.

Dalle prime ricostruzioni, Mirabelli avrebbe colpito con un pugno all'altezza della nuca il malcapitato tifoso, protagonista insieme a lui di un litigio dai toni piuttosto elevati.

In particolare una frase avrebbe accecato l'occhio del buonsenso di Mirabelli, quella in riferimento alla squadra assemblata in estate dal ds del Padova.

La Polizia sta indagando sull'accaduto e presto farà luce su una vicenda ben poco edificante per entrambi i protagonisti.