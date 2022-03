Il Napoli perde di nuovo Anguissa per infortunio: salterà gli impegni col Camerun

Dopo il problema al ginocchio occorso a Di Lorenzo, il Napoli perde - di nuovo - anche Frank Anguissa.

#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁



Blessé en club ce week-end, Franck Zambo Anguissa est forfait pour la double confrontation contre l'Algérie des 25 et 29 mars 2022 comptant pour les barrages de la #FIFAWC2022Q zone Afrique. Il sera remplacé par Arnaud Djoum. #GoLions#LetsRoarTogether pic.twitter.com/F2jyBhvn6f — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 20, 2022

A renderlo noto, tramite una nota ufficiale apparsa su Twitter, è stata la federcalcio camerunese.

"Infortunato col suo club questo fine settimana, Frank Zambo Anguissa salterà il doppio confronto con l'Algeria del 25 e 29 marzo valido per gli spareggi per i Mondiali del 2022 della zona africana. Sarà sostituito da Arnaud Djoum".

L'articolo prosegue qui sotto

La natura del guaio fisico non è stata svelata, ma dal comunicato si evince come Anguissa sia uscito malconcio dal match disputato e vinto sabato in rimonta col Napoli al 'Maradona' contro l'Udinese.

Da capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, soprattutto alla luce del fatto che il centrocampista era tornato a disposizione di Spalletti da un paio di settimane in seguito ad una lesione all'adduttore.