Angel Correa, goal ed esultanza in 'ritardo': abbracciato in panchina dopo la sostituzione

L'attaccante argentino, autore di un goal in un primo momento annullato, ha festeggiato in panchina dopo essere stato sostituito da Simeone.

In epoca di VAR può capitare di tutto, anche festeggiare un goal... in panchina. E' quanto accaduto durante Atletico Madrid-Getafe, incontro valido per il 20° turno di Liga e terminato sul risultato di 1-1.

Il momentaneo 1-0 in favore dei 'Colchoneros' è stato realizzato da Angel Correa grazie ad un tap-in successivo ad una respinta del portiere avversario Soria, propiziata da un tentativo dalla distanza di Lemar: bandierina alta dell'assistente e marcatura annullata, almeno in un primo istante.

Sì, perché le linee tracciate in sala VAR decretano la regolarità della posizione di Correa, nel frattempo sostituito da Simeone con Carrasco: l'attaccante argentino si trova dunque in panchina quando arriva l'ufficialità dell'1-0, sommerso dagli abbracci dei compagni con tanto di giaccone già indossato per proteggersi dal freddo.

Un'esultanza in 'ritardo', sporcata dall'1-1 finale di Unal, a segno su calcio di rigore: risultato non positivo per l'Atletico Madrid dopo due vittorie consecutive che avevano rafforzato le velleità in zona Champions League, vero obiettivo alla luce del -15 dalla vetta occupata dal Barcellona di Xavi.