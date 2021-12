Andrea Conti nel mirino dell'Empoli: contatti col Milan

Un Empoli protagonista assoluto di questa prima metà di campionato, non intende abbassare l'asticella. Anzi: nel mirino, per gennaio, spunta Andrea Conti.

Il 27enne terzino del Milan, vittima di un autentico calvario di guai fisici in questi anni che ne hanno condizionato l'esplosione, come fa sapere 'Sky' è un obiettivo del club toscano per la finestra trasferimenti invernale.

L'articolo prosegue qui sotto

Contatti avviati tra Empoli e Diavolo per Conti dunque, che potrebbe rilanciarsi alla corte di Andreazzoli dopo non aver mai trovato spazio in rossonero nel progetto Pioli.

I numeri stagionali fatti registrare fin qui dall'esterno, infatti, sono impietosi: zero presenze, tanta panchina e qualche mancata convocazione.