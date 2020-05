André Silva vede ancora rossonero: "Sono del Milan, vedremo cosa accadrà“

Attualmente in prestito all’Einttracht Francoforte, André Silva non si sbilancia sul futuro: “Sarebbe stato bello giocare con Ibrahimovic”.

Quando nell’estate del 2017 il versò nelle casse del oltre 30 milioni di euro pur di assicurarselo, furono in molti ad intravedere in André Silva uno dei colpi più importanti messi a segno nel corso dell’intera sessione di calciomercato.

In realtà, in rossonero il talento lusitano non è mai riuscito ad esprimersi con continuità, tanto che è stato mandato in prestito prima al e poi all’ Francoforte, compagine nella quale ancora oggi milita.

André Silva, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha ammesso che gli sarebbe piaciuto giocare al fianco di Ibrahimovic a Milano.

“Voglio crescere, voglio imparare. Per questo sarebbe stato bello giocare con Ibrahimovic. Lui è uno dei migliori di questa epoca, stare con lui mi avrebbe aiutato”.

La è stato il primo campionato a partire dopo l’emergenza Coronavirus e André Silva ha svelato di non avere timori nel dover scendere in campo.

“In ci si è mossi con grande attenzione. Si guarda ai club, che sono imprese, ai giocatori e a tutti i collaboratori: siamo messi nelle condizioni di lavorare bene, senza avere altri pensieri. Abbiamo regole alle quali attenerci. Veniamo sottoposti spesso a tamponi. Quindi sì, mi sento al sicuro. Inoltre riprendere a giocare era importante per difendere il nostro mondo e far sì che ci sia un lieto fine per tutte quelle persone che vivono di calcio”.

L’attaccante portoghese è passato all’Eintracht in prestito biennale e vuole sfruttare questa parentesi per crescere ancora.

“Le cose ora vanno bene. In un paio di anni, specie alla mia età, si può crescere tanto, anche come uomo. Si è più esperti e maturi. In due anni si può lavorare molto su se stessi. E ormai sono passate un paio di stagioni dal mio ultimo campionato al Milan. A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui”.

André Silva non si sbilancia sul suo futuro, ma non è da escludere un suo possibile ritorno al Milan.