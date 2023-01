Anderton ha un osteosarcoma: tecnico e giocatori del Bristol si radono i capelli

Joey Barton e i calciatori del Bristol hanno deciso di radersi i capelli per raccogliere dei fondi per Nick Anderton, difensore colpito da un tumore.

Tutti uniti per Nick Anderton: è questo il mantra in casa Bristol Rovers, dove staff tecnico e giocatori si sono stretti attorno allo sfortunato difensore, colpito in estate da una rara forma di tumore alle ossa, l'osteosarcoma.

Dopo aver subito un intervento perfettamente riuscito, per Anderton si è reso necessario l'utilizzo del trattamento della chemioterapia per sradicare una volta per tutte l'ospite indesiderato: a tal proposito, i suoi compagni di squadra e il tecnico Joey Barton si sono prestati ad una bella iniziativa.

Ripresi dalle telecamere, Barton e i suoi ragazzi hanno tagliato completamente i capelli in segno di vicinanza ad Anderton, ma anche e soprattutto per raccogliere dei fondi da destinare al difensore, in modo da potergli dare una mano nell'affrontare le spese mediche.

"E' il minimo che possiamo fare per lui, - ha spiegato Barton - ha anche una bimba piccola. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e diffuso la notizia. Ogni centesimo farà la differenza per aiutare Nick nel suo recupero".

La campagna ha avuto grande successo, essendo stati finora raccolti oltre 30mila euro, cifra destinata ad aumentare nelle prossime ore: un gesto nobile da parte di un gruppo che ha a cuore la salute del proprio compagno.