Andersen al Venezia da luglio: arriva a costo zero dal Nordsjælland

Il neo retrocesso Venezia ufficializza Magnus Kofod Andersen, 23enne centrocampista in scadenza col Nordsjælland: arriverà in Laguna a luglio.

Nonostante la retrocessione ancora da metabolizzare, il Venezia guarda avanti. I lagunari, chiamati a ricostruire organico e morale dopo la discesa in Serie B, hanno ufficializzato l'arrivo di Magnus Kofod Andersen.

Danese, centrocampista 23enne, Andersen è in scadenza di contratto col Nordsjælland ed approderà in Veneto a parametro zero una volta esaurita l'intesa col club da cui si separerà.

"Il Venezia FC - si legge nella nota apparsa sul sito degli arancioneroverdi - comunica il tesseramento del centrocampista danese Magnus Kofod Andersen, 23 anni, a partire dall’1 luglio 2022, a seguito della scadenza del contratto con l’FC Nordsjælland, club della Superliga danese. Andersen, nazionale danese U21, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per il quarto anno".

Prosegue dunque la linea 'made in Scandinavia' intrapresa già dalla scorsa estate dal Venezia, che nel campionato di Serie A appena conclusosi non è riuscito a centrare la salvezza salutando dopo un solo anno la categoria insieme a Genoa e Cagliari.