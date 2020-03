Ander Herrera annuncia: "Chiuderò la carriera al Saragozza"

Niente Athletic Bilbao: Ander Herrera ha deciso di tornare al Saragozza una volta conclusa l'avventura al PSG. "Questo è il mio desiderio".

Oggi al , domani al Saragozza. Il destino di Ander Herrera, apparentemente, è già deciso: il centrocampista basco chiuderà la propria carriera proprio in Aragona. Lì dove tutto è cominciato ormai più di 15 anni fa.

Ad annunciarlo è stato proprio lui, l'ex giocatore del , all'account YouTube 'Stadio Tv'. Rigorosamente in collegamento via Skype, come impongono le recenti misure restrittive per combattere l'emergenza Coronavirus.

"Io sono tifoso del Real Saragozza (attualmente secondo in Segunda Division e vicino al ritorno in , ndr). Ora voglio far bene a Parigi, vincere dei titoli con il PSG e poi tornare a casa, ovvero a Saragozza".

Herrera ha iniziato la propria carriera proprio nelle giovanili del Saragozza, esordendo in prima squadra nel 2008 prima di trasferirsi all' Bilbao. Club, quest'ultimo, che Herrera non ha intenzione di difendere nuovamente.

"Ho avuto l'enorme fortuna di giocare nell'Athletic, di godere della sua filosofia, ma il mio desiderio è quello di tornare al Saragozza: è il club di cui sono tifoso fin da bambino e di cui continuo a essere socio, ed è il club che tifano anche le mie figlie".

Il contratto di Herrera con il PSG, dov'è arrivato nell'estate del 2019 proveniente dal Manchester United, scade per la cronaca nel 2024. Quando il centrocampista avrà 35 anni. Il Saragozza, insomma, sembra destinato ad attendere. Ma intanto il sasso è stato lanciato.