Ancora problemi in casa Milan: Brahim Diaz positivo al Covid

Il trequartista spagnolo è risultato positivo all'ultimo tampone e si trova già in isolamento. Negativo il resto del gruppo squadra.

Non si placa l'emergenza in casa Milan. Il club rossonero ha annunciato che Brahim Diaz è risultato positivo al Covid-19.

Il calciatore spagnolo, risultato positivo al tampone, sta bene ed è già stato posto in isolamento fiduciario fino alla negativizzazione.

Il giro di tamponi a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra ha dato esito negativo, di conseguenza le uniche due positività in casa rossonera rimangono quella del trequartista ex Real Madrid e quella di Theo Hernandez i quali, ovviamente, non prenderanno parte alla sfida di sabato che vedrà il Milan impegnato a San Siro nell'anticipo contro il Verona.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero:

"AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate".

Attraverso un post apparso sul suo profilo Twitter, il numero 10 del Milan ha voluto rassicurare tutti circa le sue condizioni di salute:

"Sono isolato in casa mia dopo essere rilsultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente sto bene, grazie per i vostri messaggi. Ora sosterrò la squadra da qui per qualche giorno".

Estoy aislado en mi casa después de haber dado positivo por coronavirus.



Afortunadamente me encuentro bien, gracias por vuestros mensajes. ¡Ahora me toca animar al equipo desde aquí durante unos días! 🔴⚫️ — Brahim (@Brahim) October 15, 2021

In questa stagione, il classe 1999 ha già messo a referto 4 goal in 9 apparizioni ufficiali tra Serie A e Champions League.