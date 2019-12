Ancelotti ci riprova: vorrebbe James Rodriguez all'Everton

Carlo Ancelotti ha individuato in James Rodriguez un possibile rinforzo per il suo Everton: la scorsa estate l’avrebbe voluto al Napoli.

Quello di James Rodriguez è stato uno dei nomi più caldi della sessione di calciomercato estiva. Per settimane si è parlato di un suo possibile approdo al ma, quando l’operazione sembrava ad un passo dalla conclusione, non si è riusciti ad arrivare alla definitiva fumata bianca.

A distanza di qualche mese, l’asso colombiano potrebbe tornare ad essere grande protagonista del mercato e ad inseguirlo potrebbe esserci proprio quel Carlo Ancelotti che tanto l’avrebbe voluto in azzurro.

Secondo quanto riportato da AS, James Rodriguez è stato uno dei giocatori meno utilizzati da Zinedine Zidane nel corso di questa stagione, ma alla base dello scarso minutaggio ci sarebbero già che altro gli infortuni che spesso l’hanno costretto ai box.

Il tecnico del non vorrebbe rinunciare all’asso colombiano ed è in attesa anzi del suo recupero, qualora però le cose dovessero cambiare Ancelotti sarebbe prontissimo ad accoglierlo all’.

L’allenatore di Reggiolo conosce ovviamente benissimo James Rodriguez, visto che l’ha allenato sia al Real Madrid che al e per tale motivo potrebbe diventare un rinforzo ideale per la sua squadra. Arrivare al colombiano potrebbe non essere semplice, l’ comunque è sulle sue tracce.