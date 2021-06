Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid: lascia l'Everton

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid e firmerà un contratto triennale: lascia l'Everton dopo un anno e mezzo.

Come vi abbiamo raccontato oggi, Carlo Ancelotti a sorpresa è diventato il nuovo allenatore del Real Madrid: è arrivato adesso anche l'annuncio del club spagnolo e dell'Everton.

"Il Real Madrid annuncia che Carlo Ancelotti sarà l'allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni. La firma formale del contratto avverrà domani con il presidente del club Florentino Pérez al Real Madrid City, dopodiché Ancelotti si rivolgerà ai media dalle 18:00 (CET) in una conferenza stampa online".

Ritorno al passato per il mister di Reggiolo, nuovamente sulla panchina dei Blancos in seguito all'esonero del 2015. Sostistuisce Zinedine Zidane, che ai tempi spagnoli fu suo vice, prima di diventare tecnico in capo e fare la storia.

Ancelotti lascia l'Everton dopo aver fallito l'accesso ad una delle tre competizioni europee nel rush finale, superando la concorrenza di Raul, Conte, Allegri e Pochettino, che per i più svariati motivi non siederanno sulla panchina del Real Madrid nel 2021/2022.

Il Real Madrid e Ancelotti hanno sottoscritto un triennale fino al 2024. Ora via al calciomercato, con diversi top che potrebbero lasciare il club ed altrettanti entrare a far parte dei Blancos: su tutti, i tifosi sognano uno tra Haaland e Mbappé. Nello staff anche il figlio, Davide, e il preparatore atletico Antonio Pintus.

Arrivato al Real Madrid nell'estate 2013, Ancelotti riuscì a vincere la Champions, la Decima, al primo tentativo, inaugurando una nuova era di grandi successi proseguita poi con Zidane in panchina. Nella stagione successiva infortuni e deludenti prestazioni limitarono fortemente il Real Madrid, portando all'esonero.

A Madrid, Ancelotti ritroverà alcuni giocatori ancora presenti nella rosa del Real sei anni dopo. Su tutti Karim Benzema, ma anche Varane, Kroos, Marcelo, Nacho, Modric e Isco, ovvero tutta la vecchia guardia vincente ancora presente. Resta da capire se incrocierà nuovamente la strada con Sergio Ramos.

Classe 1959, dopo aver lasciato il Real Madrid, Ancelotti ha conquistato tre titoli con il Bayern Monaco - di cui una Bundesliga - per poi guidare il Napoli in Serie A e dunque l'Everton in Premier League. Ora nuovamente i Blancos, decisi a tornare sul tetto d'Europa dopo il terzo titolo consecutivo del 2018.