Mirabelli voleva Ancelotti al Milan: "Qualche colloquio c'era stato"

L'ex direttore sportivo Mirabelli rivela di aver pensato ad Ancelotti per la panchina del Milan e su Callejon: "Lo volevamo ma senza cedere Suso".

Carlo Ancelotti poteva tornare al . A rivelarlo, intervistato da 'Radio Kiss Kiss', è Massimiliano Mirabelli che confessa di averci seriamente pensato quando ancora ricopriva il ruolo di direttore sportivo rossonero.

Il nome di Ancelotti, oggi tecnico del , resta d'altronde legato a uno dei Milan più vincenti di sempre sia come giocatore che come allenatore.

"Ancelotti al Milan? Un pensiero e qualche colloquio erano stati fatti, sì".

Alla fine però non se ne fece nulla, così come per lo scambio tra Suso e Callejon anche se Mirabelli conferma l'interesse del Milan per l'esterno del Napoli.

"Noi volevamo all'epoca anche Callejon, ma non era nostra intenzione cedere Suso, anche perché gli avevamo rinnovato il contratto. Suso aveva sempre estimatori"

Mirabelli invece nega fermamente qualsiasi contatto per la cessione di Donnarumma al Napoli o ad altre squadre italiane.