Ancelotti domina la Champions League: vittoria numero 98 in carriera

La Champions League è casa sua. Dopo averla vinta da calciatore, Carlo Ancelotti se ne è aggiudicate ben tre da allenatore: due con il Milan e una con il Real Madrid, con il quale ha finalmente conquistato la 'Decima' a lungo inseguita dai Blancos.

Contro il Chelsea è arrivata l'ennesima dimostrazione di come la massima competizione europea sia il terreno preferito del tecnico italiano.

Con la vittoria per 3-1 ottenuta dal Real Madrid a Stamford Bridge, sale a 98 il numero di partite vinte in carriera da Ancelotti in Champions League.

E pensare che il tecnico ex Milan ha rischiato di non poter andare in panchina in Inghilterra. Ancelotti fino al giorno prima era risultato positivo al Covid, ma grazie al test negativo della mattina del giorno dell'incontro ha potuto sedersi in panchina a Stamford Bridge.

Una panchina che conosce bene, dato che è stato alla guida del Chelsea dal 2009 al 2011, conquistando una Premier, una FA Cup e un Community Shield.

Vincendo contro i Blues, Ancelotti ha battuto per la terza volta in carriera i campioni in carica. Ci era riuscito già nel 2014 contro il Bayern e nel 2017, sempre contro i tedeschi.