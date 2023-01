Le voci del Barcellona e i messaggi su Instagram: Amrabat non è stato selezionato per la sfida contro il Torino di Coppa Italia.

Nella lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro il Torino non c'è Sofyan Amrabat. La Fiorentina, infatti, non ha inserito il centrocampista marocchino tra i giocatori che prenderanno parte ai quarti di finale, in gara unica, contro i granata. Il motivo? Nessun infortunio, ma bensì il calciomercato.

Per la Fiorentina, infatti, il giocatore non è sereno e in grado di scendere in campo con il Torino in virtù delle tante voci di calciomercato nell'ultimo giorno di trattative.

Secondo 'Radio Bruno' Amrabat non si sarebbe proprio presentato all'ultima seduta, cercando di puntare tutto sul trasferimento immediato e non in estate. Il giocatore marocchino rimarrà però in viola.

La destinazione più chiaccherata è quella di Barcellona, con l'interesse blaugrana costante nelle ultime settimane dopo il Mondiale da protagonista.

La Fiorentina non ha però giudicato congrua l'offerta del Barcellona, ritenendo il giocatore incedibile a meno di proposte irrinunciabili. Un trasferimento sul gong appariva difficile per Amrabat, che sui social ha pubblicato un messaggio di impazienza:

"Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno".

Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina anche a giugno, ma la volontà di essere ceduto già a gennaio era quella più pressante. L'offerta in prestito da quattro milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato a trentasei non piace però alla Fiorentina.