Ampadu al Venezia: ufficiale il trasferimento dal Chelsea per il gallese

Il giocatore gallese, avversario dell'Italia a Euro 2020 con la maglia del Galles, lascia il Chelsea a titolo definitivo per giocare in Laguna.

Ethan Ampadu lascia la Premier League per la Serie A. E' infatti confermato e ufficiale il passaggio a titolo defintivo nel campionato italiano: sarà a disposizione di Paolo Zanetti al Venezia, nel club neopromosso nella massima serie 2021/2022.

Difensore centrale, Ampadu approda al Venezia dal Chelsea. I campioni d'Europa hanno confermato dunque il giocatore lontano da Londra, dopo un 2020/2021 passato allo Sheffield United e un 2019/2020 in maglia Lipsia. Stavolta, senza accordo temporaneo.

A Euro 2020, Ampadu ha sfidato l'Italia nella fase a gironi: con la maglia del Galles il centrale è stato espulso per fallo su Bernardeschi, lasciando i suoi in dieci uomini al minuto 55. Risultato finale, come noto, 1-0 firmato Pessina per il successo azzurro.

