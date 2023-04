Amoruso racconta della lite con Giampaolo: "Stavo per mettergli le mani addosso"

Amoruso racconta del litigio avvenuto con Giampaolo nel finale di Siena-Inter del 2009: "Mi chiese di entrare e gli dissi di andarsene a fan***o".

Nicola Amoruso ha raccontato ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' un aneddoto riguardante la sua esperienza al Siena, formazione nella quale ha militato da gennaio a giugno del 2009.

L'episodio al quale fa riferimento l'ex attaccante di Juventus e Napoli, riguarda la lite che l'ha visto protagonista con l'allora tecnico dei toscani Marco Giampaolo.

"Durante un Siena-Inter, sul 3-0 per i nerazzurri, ci stavamo riscaldando e c'era anche Maccarone. Io ero fermo a fare stretching".

A tre minuti dalla fine Giampaolo richiama proprio Maccarone per inserirlo in vista del finale di partita, ma 'Big Mac' non se la sente. A quel punto la scelta ricade su Amoruso:

"Io dissi ai miei compagni che si stavano scaldando con me: 'Spero non mi dica di entrare sennò succede un casino'. E invece lui mi chiamò, inizialmente feci finta di guardare lo stadio, poi mi girai e gli dissi: 'Ma vattene a fan***o!' ".

A quel punto la situazione degenerò in pochi secondi:

"Poi andai lì, ero veramente alterato come mai mi era successo in vita mia. Ero lì lì per mettergli le mani addosso e infatti fui messo fuori rosa. Avevo completamente sbroccato".

A fine stagione Amoruso saluterà Siena per passare al Parma, mentre Giampaolo verrà esonerato all'inizio della stagione 2009/2010.