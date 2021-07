Amichevole tra Real Madrid e Milan: si gioca l'8 agosto in Austria

🗓️ Save the date 🗓️

We take on @realmadrid in the #athletesversus Cup on 8 August 🏆

Already feels like Champions League football ⚽ #RealMadridMilan: un’amichevole di lusso dal profumo di Europa 🏆

Non perdetevela l’8 agosto ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/W97Xiky0zw