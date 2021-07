Amichevole di lusso per il Genoa: il 24 luglio sfida il PSG a Orleans

Il club rossoblù ha ufficializzato un'amichevole in programma il prossimo 24 luglio contro il Paris Saint-Germain.

Di sicuro un intreccio interessante: ad un passo da Salvatore Sirigu , il Genoa ha da poco ufficializzato un'amichevole contro una delle ex squadre del portiere laureatosi Campione d'Europa domenica scorsa.

Il club rossoblù, infatti, il 24 luglio alle ore 19 sfiderà in amichevole il Paris Saint-Germain allo Stadio Omnisport de la Source, a Orléans, prima di volare in Germania e affrontare il Mainz, una settimana più tardi.

Sarà un'ottima occasione per confrontarsi con un club, quello allenato da Mauricio Pochettino, che negli ultimi anni ha sfiorato la vittoria in Europa, e che quest'anno ha un azzurro in più, Gigio Donnarumma, e che più in generale ha messo a segno colpi di mercato importanti.

Test di lusso in cui Davide Ballardini non vorrà certo sfigurare, preparando al meglio una stagione che in rossoblù sperano possa essere maggiormente esaltante rispetto alle precedenti.