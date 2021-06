Amichevole di lusso per l'Inter: l'8 agosto sfida all'Atletico Madrid

Il club nerazzurro, campione d'Italia, sfiderà i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid in un'amichevole di prestigio ad agosto in Israele.

Amichevole prestigiosa in vista per l'Inter: nel precampionato, ad agosto, i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, in una sfida interessante anche semplicemente per la location, di certo non comune.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, che ribadisce la news riportata già nelle scorse ore da 'One', la gara verrà disputata in Israele, e rappresenta una sfida nella sfida tra campioni: da una parte i vincitori dell'ultima Serie A, dall'altro quelli dell'ultima Liga.

E un banco di prova importante per Simone Inzaghi, che può quindi già confrontarsi con un palcoscenico prestigioso dal suo arrivo all'Inter: il match è programmato per giorno 8 agosto, con i colchoneros che hanno chiesto lo spostamento della gara valida per il trofeo Ramón de Carranza contro il Cadice.