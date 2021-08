Svelata la squadra di Amazon Prime Video per la Champions League: Piccinini e Ambrosini in telecronaca, Seedorf il nome di punta nel team dei talent.

Una nuova casa della Champions League: si apre il sipario sull'offerta di Amazon Prime Video, che ha presentato quest'oggi l'offerta per il territorio italiano e la squadra di telecronisti e talent.

Si parte già l'11 agosto, con la diretta in esclusiva della Supercoppa Europea, la prima delle 17 partite che verranno trasmesse sulla piattaforma di Amazon. Su Prime Video sarà disponibile la miglior partita del mercoledì di Champions, con attenzione rivolta ovviamente alle squadre italiane. Spazio anche agli highlights di tutta la due giorni di coppa con un programma condotto da Marco Cattaneo il mercoledì sera dopo la partita.

Confermato il grande ritorno di Sandro Piccinini in telecronaca, che verrà affiancato come seconda voce da Massimo Ambrosini, vincitore di due Champions League ed ex opinionista e commentatore di Sky. Nella squadra di talent, presentata dal direttore Marco Foroni, ex campioni del calibro di Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e 'Mr Champions', Clarence Seedorf. Bordocampo e prepartita (da 90 minuti) affidato a Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio, mentre sarà l'ex fischietto Gianpaolo Calvarese l'esperto per analizzare i casi arbitrali più spinosi.

Annunciato un prodotto d'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico, con oltre 20 telecamere e trasmissione in modalità 4K. Prime Video è compreso nel prezzo dell'abbonamento Amazon Prime e ha un costo di 36 euro all'anno (o 3.99 al mese).