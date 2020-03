Amauri e i tempi d'oro del Palermo: "Mi sentivo il più forte al mondo"

Amauri ricorda le stagioni passate al Palermo e la bocciatura della Juventus: "Conte mi stimava ma la società aveva già deciso la mia cessione".

Sembra passata una vita da quando Amauri strabiliava con la maglia del : in rosanero giocò due stagioni segnando 23 goal in 57 partite, media da urlo che convinse la a puntare su di lui nell'estate 2008.

Probabilmente l'esperienza in Sicilia fu il punto più alto della carriera dell'italo-brasiliano che, ai microfoni di 'Sky Sport', ha ricordato quegli straordinari momenti e l'affetto più che smisurato dei tifosi.

"Quello è stato un amore indimenticabile: dopo una tripletta ero andato a mangiare in un ristorante, c'era così tanta gente che sembrava di essere allo stadio. Per farmi passare hanno dovuto fare dei cordoni, mi sentivo il giocatore più forte al mondo: è stato il giorno più bello della mia vita".

In bianconero però non andò tutto come previsto: dopo due anni e mezzo arrivò la cessione in prestito al , prima del ritorno durato lo spazio di qualche mese e culminato con la cessione a titolo definitivo alla .