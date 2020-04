Momento amarcord tra Ronaldo e Vieri: "5 maggio? Forse era destino"

Ronaldo e Vieri ricordano i momenti passati all'Inter: "Abbiamo giocato solo 11 partite insieme, troppo poco cazzo".

Insieme hanno condiviso più sofferenze che gioie, una coppia goal frenata da gravi problemi fisici: Ronaldo e Vieri non hanno potuto deliziare a dovere i tifosi dell' a cavallo tra gli anni '90 e '00, nonostante lo sforzo economico compiuto da Massimo Moratti per averli entrambi in squadra.

L'ex attaccante brasiliano si è divertito a discutere con il vecchio compagno durante una diretta Instagram: i due hanno ripercorso le tappe della loro esperienza comune, a cominciare da Vieri.

"Lippi mi chiama e mi chiede di andare all'Inter, io dico beh se devo andare a giocare con il brasiliano vengo vengo".

Ronaldo ha poi fatto riferimento alle poche opportunità avute per dialogare in campo con Vieri: colpa degli infortuni che hanno reso un calvario l'ultima fase della sua permanenza a Milano.

"Abbiamo giocato esattamente undici partite insieme, troppo poco cazzo. Volevo giocare di più con te".

"E' stato uno dei periodi più brutti della mia vita, è stata una sofferenza. Tu l'hai visto da vicino. Ero giovane, non avevo l'esperienza per affrontare queste situazioni. Non era una distorsione o un problema muscolare, mi è capitata una tendinite brutta brutta, non bastavano uno o due mesi. E' stata una storia brutta".

"Una volta sono stato espulso nelle undici gare giocate insieme, nel derby. Mi ha massacrato Lippi, da 1-0 a 2-1...".

Immancabile un pensiero per quel maledetto 5 maggio 2002, ultima recita in maglia nerazzurra di Ronaldo.