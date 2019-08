Amantino Mancini al Foggia, c'è l'accordo: il brasiliano è atteso in Italia

Accordo trovato tra il Foggia e Amantino Mancini: il brasiliano è atteso in Italia dove avrà il compito di guidare i pugliesi in Serie D.

È ormai solo questione di giorni, se non addirittura di ore, il ritorno in di Amantino Mancini. L'ex attaccante di , e - tra le altre - sarà infatti il nuovo allenatore del .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Accordo trovato oggi tra il brasiliano e il club pugliese, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', con Mancini che avrà dunque il compito di guidare il Foggia alla risalita dopo la fragorosa caduta in Serie D.

Nonostante le proteste di alcuni tifosi, che nelle scorse ore sui social si sono rivelati contrari all'arrivo al Foggia di Mancini a causa della precedente condanna in primo grado con rito abbreviato per violenza sessuale, la società ha scelto di puntare comunque sul brasiliano.

Per Mancini si tratterà dunque della prima esperienza da allenatore in Italia, dopo aver seguito dei corsi specializzati in appena dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2016. Il suo arrivo in Italia potrebbe avvenire già nella giornata di domani.