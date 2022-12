Amallah brilla ai Mondiali: da fuori rosa con lo Standard Liegi a stella del Marocco

Tra le stelle del Marocco di Regragui, il classe '96 è fuori rosa allo Standard Liegi da fine settembre: non vuole rinnovare il contratto in scadenza.

Una nuova opportunità per rimettersi in gioco. E la vetrina dei Mondiali per mostrare di che pasta è fatto. Per Selim Amallah la Coppa del Mondo in Qatar e l'exploit del suo Marocco sono arrivati nel momento giusto.

Il centrocampista classe 1996 è tra le rivelazioni della competizione iridata in corsa grazie alle prestazioni super con i 'Leoni dell'Atlante'. Curiosamente, però, Amallah non scende in campo con il proprio club, lo Standard Liegi, dallo scorso 30 settembre.

Il motivo? Il calciatore nato in Belgio e di origini marocchine non vuole rinnovare il contratto che lo lega al club fiammingo fino al prossimo 30 giugno 2023 ed è stato escluso dalla lista presentata dalla società alla federazione con i nomi dei calciatori che possono partecipare al campionato. Nei mesi scorsi, dopo 4 goal e 1 assist in 9 presenze, tra Amallah e lo Standard Liegi si è creata una frattura che difficilmente potrà essere ricomposta.

Il calciatore sta sfruttando al meglio la vetrina dei Mondiali per mettersi in mostra e andare a caccia di una nuova avventura. Il numero 15 è un pilastro della formazione guidata da Hoalid Regragui, come testimoniano i numeri: titolare quattro volte su cinque, fatta eccezione per l'ultima gara del girone contro il Canada, ha disputato l'80% del minutaggio totale.

Qualità e quantità. Una mezzala moderna, che potrebbe fare gola a molti club. Selim Amallah ha messo in mostra tutte le sue doti tecniche, tattiche e fisiche, dimostrando di essere un calciatore in grado di poter ricoprire egregiamente compiti difensivi e offensivi, come accaduto anche oggi, in occasione della sfida dei quarti di finale contro il Portogallo.

Un'altra prestazione sontuosa del 26enne, arrivato da fuori rosa in Qatar e pronto a salutare la competizione da vincitore, almeno dal punto di vista personale, in ogni caso. Un Mondiale da protagonista assoluto che gli ha regalato le luci dei riflettori e chissà, magari anche una chiamata di una nuova squadra, pronta a concedergli un'altra chance.

Dal primo febbraio sarà libero di firmare con una nuova società, ma non è detto che le prestazioni da urlo nella competizione iridata non possano convincere qualche top club a mettere sul piatto una somma già a gennaio e assicurarsi una delle stelle del Marocco di Regragui.

Ora è solo una questione di tempo. Amallah ha catturato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori con prove da urlo proprio nella competizione più prestigiosa, la Coppa del Mondo.