Amad Traoré Diallo al Manchester United: pronto a lasciare l'Atalanta

Il 18enne dell'Atalanta non andrà al Parma, ma dovrebbe trasferirsi in Premier League a gennaio 2021: 30 milioni più bonus.

Non sarà il la prossima squadra di Amad Traoré Diallo, giovane attaccante dell' che negli ultimi mesi era finito nell'occhio del ciclone per irregolarità relative al suo arrivo in . Dopo Bergamo nel suo futuro c'è il Manchester, precisamente lo United.

Come evidenzia Sky Sport, infatti, l'Atalanta ha bloccato la cessione al Parma perchè sta trattando l'addio di Diallo al . Affare sulla base di trenta milioni più bonus, che non sarà però effettivo immediatamente in virtù di problemi relativi al permesso di lavoro.

Se l'affare dovesse effettivamente andare in porto. Diallo giocherà per il Manchester United solamente da gennaio 2021. Un salto improvviso ed importante per il 18enne, sceso in campo per 24 minuti la scorsa annata: tre presenze ed un goal.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Traorè si è messo in mostra con la Primavera dell'Atalanta in Youth League: diversi grandi club hanno cominciato a seguirlo con attenzione ed ora per lui potrebbe esserci la possibilità di confrontarsi con la Premier League, in maglia Manchester United.

Uno United di fatto in crisi nelle ultime stagioni e reduce dalla clamorosa sconfitta interna per 6-1 contro il . Solskjaer e la società stanno valutando nuovi innesti, così da provare a riprendersi dopo anni di incredibile buio post Ferguson.

Trequartista e ala, Diallo Traoré proverà a mettere in mostra nella sua nuova squadra le qualità di cui si parla a gran voce nell'ultimo biennio: da trequartista, ala e duttile attaccante pronto ad esplodere.