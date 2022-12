Amad Diallo brilla col Sunderland: 5 goal nelle ultime 7 partite

L'ex Atalanta è tornato in auge durante il suo prestito al Sunderland: ha segnato cinque goal nelle ultime sette giornate di campionato.

La promettente scalata nel settore giovanile dell'Atalanta, l'esordio e il primo goal in A, prima della maxi cessione al Manchester United.

Di chi parliamo? Ovviamente di Amad Diallo, il gioiellino ivoriano che ha lasciato la Dea nel gennaio del 2021 per sposare il progetto Red Devils.

In quel di Manchester, però, le cose non hanno girato per il verso giusto. E dopo un momentaneo parcheggio nella squadra riserve, Diallo è stato ceduto in prestito prima al Celtic e ora al Sunderland, dove si sta misurando con la Championship inglese.

Una realtà nuova di zecca con cui prendere gradualmente confidenza. Qualche spezzone qua e là e una fiducia gradualmente conquistata a suon di prestazioni e, ovviamente, di goal.

Il classe 2002, sbarcato al secondo livello del calcio inglese lo scorso 31 agosto, ha impiegato due mesi per sbloccarsi. Precisamente il 22 ottobre, giorno del suo primo goal al Burnley. La proverbiale miccia che si riaccende.

Da quel momento, infatti, il ragazzo di Abidjan non si è più fermato: una rete all'Huddersfield, poi goal e assist contro il Birmingham.

Nonostante il mese di stop a causa dei Mondiali, al ritorno in campo Diallo non ha perso il ritmo infilando altri due sigilli consecutivi contro Milwall e West Bromwich.

Il tutto per un computo totale di 5 goal nelle ultime 7 partite al servizio dei Black Cats. Una rinascita in piena regola per un talento alla ricerca della continuità sin qui mancata.