Altro riconoscimento per Pioli: vince la Panchina d'Oro 2021/2022

Il tecnico del Milan vince il riconoscimento per il miglior allenatore dello scorso anno. Sul podio anche Davide Nicola e Luciano Spalletti.

Dopo lo Scudetto, un'altra soddisfazione personale per Stefano Pioli. L'allenatore del Milan è stato insignito del premio Panchina d'Oro per l'anno 2021/2022.

Il tecnico, originario di Parma, ha vinto ottenendo ben 33 voti sui 46 a disposizione. Decisiva ai fini dell'assegnazione del riconoscimento è stata senza dubbio la vittoria dello Scudetto lo scorso maggio.

Sul podio insieme a Pioli ci sono Davide Nicola e Luciano Spalletti, che hanno raccolto rispettivamente 4 e 3 voti.

Il tecnico rossonero ha commentato la vittoria del premio, dandone il merito alla sua squadra: dai calciatori allo staff tecnico.

"Sono emozionato, quando rivedo quello che abbiamo fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora. Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, col mio staff e soprattutto coi miei giocatori perché ho sempre pensato, come quest’anno, che alleno un gruppo speciale".

Nel 2021 a vincere il riconoscimento era stato Antonio Conte, campione d'Italia con l'Inter e primo a interrompere il dominio juventino sulla Serie A.

Per quanto riguarda la Serie B, a vincere la Panchina d'Argento è stato Fabio Pecchia, che ha portato in A la Cremonese, mentre per la Serie C è andato a Silvio Baldini per la promozione con il Palermo.