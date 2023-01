Altro infortunio per Di Maria? Problema a un polpaccio, esce dopo 66 minuti

La Juventus rischia di perdere nuovamente Angel Di Maria: il Fideo ha provato a rimanere in campo, ma dopo qualche minuto è stato sostituito da Milik.

Un altro problema fisico. O almeno così hanno suggerito le istantanee che si sono succedute all'Allianz Stadium. Lo Juventus-Udinese di Angel Di Maria è durato 66 minuti, prima di una sostituzione che apre i soliti scenari legati ai costanti problemi fisici del Fideo.

Di Maria ha avvertito un guaio a un polpaccio attorno al quarto d'ora del secondo tempo e ha immediatamente chiesto il cambio. In realtà la sostituzione non è stata effettuata subito: pronti a entrare in campo, Paredes e Chiesa hanno preso il posto rispettivamente di Locatelli e Chiesa.

Rimasto sul terreno di gioco con l'intenzione di provare a stringere i denti, tra un lavoro di stretching e una corsetta, Di Maria è stato infine tolto dal campo da Allegri al 66', ovvero qualche minuto più tardi. Al suo posto è entrato Arek Milik.

Da capire ora la reale entità del problema al polpaccio avvertito da Di Maria, tornato in panchina senza lasciarsi andare a particolari smorfie e senza zoppicare in maniera visibile. La richiesta immediata di sostituzione, nonostante il cambio stesso sia stato posticipato di qualche minuto, non fa però star tranquilla la Juventus.

Fino a questo momento Di Maria è sceso in campo 8 volte in Serie A, compresi i 66 minuti contro l'Udinese. Tra guai fisici e l'espulsione di Monza, non è praticamente mai riuscito a ripagare la fiducia della Juventus nei suoi confronti.