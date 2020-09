Altro colpo dello Spezia: ufficiale l'arrivo di Verde

Daniele Verde torna in Italia. Arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di salvezza dello Spezia.

Lo è scatenato. Ad un giorno dal suo debutto assoluto in , piazza ufficialmente un altro colpo di calciomercato. Dall' Atene arriva Daniele Verde, che torna in dopo due stagioni in giro per l'Europa.

"Daniele Verde è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il fantasista partenopeo arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di salvezza dalla formazione greca dell' ".

Daniele Verde si unisce agli ultimi acquisti dello Spezia, che soltanto negli ultimi giorni ha annunciato Agoumé, Pobega, Chabot, Farias e Deiola.

L'ex calciatore della , torna dall'esperienza all'AEK (comunque positiva) e da quella al Valladolid in (più negativa). Adesso lo Spezia: se riuscirà a salvare la squadra ligure, sarà obbligatoriamente riscattato anche per le prossime stagioni.