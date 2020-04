Altri due milioni per Bentancur: la Juventus paga il Boca Juniors

Nell'accordo iniziale tra Juve e Boca erano previsti ulteriori due milioni in caso di conclusione del torneo 2019/2020 in maglia bianconera.

Sta per completare la sua terza stagione alla , Rodrigo Bentancur. Pian piano diventato pedina importantissima per i bianconeri, il centrocampista uruguayano è arrivato dal Boca Juniors nel 2017. Club che prossimamente riceverà liquidità da parte della società piemontese.

Come ricorda Transfermarkt, infatti, nell'ambito dell'affare Tevez che portò Bentancur alla Juventus, erano previsti anche due milioni di euro per il Boca Juniors in caso di conferma del giocatore oltre il 2019/2020. Che Madama dovrà versare nelle casse dei Xeneizes entro il prossimo agosto.

Un affare importante e decisamente remunerativo per il Boca Juniors, anche considerando che un futuro trasferimento di Bentancur porterà al team argentino la metà di quanto incassato eventualmente dalla Juventus. Non solo, c'è dell'altro.

Bentancur ha segnato tre goal con la Juventus in questo triennio e la rete non è certo la sua specialità, ma in caso di dieci reti con i bianconeri il Boca Juniors riceverà un ulteriore mezzo milione di euro ad aumentare l'importanza del trasferimento in .

9,5 i milioni versati inizialmente dalla Juventus per Bentancur, che aumenteranno via via aiutando il Boca Juniors sensibilmente in questo periodo di problemi economici per tutti i club calcistici e non solo, dovuti allo stop dei campionati causa pandemia di coronavirus.

Il Boca Juniors, in questo senso, è comunque l'unico club argentino che non ha ancora affrontato la questione del taglio degli stipendi: milioni in più improvvisi, ma attesi da un triennio, saranno comunque essenziali per le casse della società sudamericana.