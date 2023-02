Altra delusione per il PSG: fuori dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia

I campioni di Francia out agli ottavi di coppa nazionale. Per il Marsiglia decisivi gli ex "italiani" Alexis Sanchez e Malinovsky.

Continua il 2023 in chiaroscuro del Paris Saint-Germain. Dopo i ko in campionato, anche in coppa la squadra di Galtier ha rimediato una delusione. I parigini sono stati eliminati dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia, che si è imposta per 2-1 agli ottavi di finale. Al Velodrome, decisivi i goal di Alexis Sanchez nel primo tempo e di Ruslan Malinovsky nella ripresa, con il momentaneo pareggio di Sergio Ramos. Sono già tre le sconfitte del PSG tra campionato e coppa nel 2023. Uno score che ha permesso alle rivali in Ligue 1 di riavvicinarsi alla vetta e per il secondo anno consecutivo estromette i parigini dalla possibilità di vincere la coppa nazionale. Il tutto unito all'infortunio di Kilyane Mbappé, che con tutta probabilità salterà la doppia sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Tocca ora al tecnico Galtier trovare la soluzione giusta per risolvere i problemi manifestati da inizio anno dalla sua squadra ed evitare di essere l'ennesimo allenatore esonerato per non essere riuscito a vincere il trofeo più prestigioso d'Europa. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Probabili formazioni 22ª giornata: Leao torna titolare

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Date, partite e orari: il calendario della Serie A