Altra battaglia di mercato tra Real Madrid e PSG: in ballo Tchouaméni

Il "caso Mbappé" è destinato a non essere l'ultimo esempio di battaglia di calciomercato tra Real Madrid e Paris Saint-Germain: sfumato l'arrivo dell'attaccante francese in Spagna, i Blancos hanno deciso di rinforzare un altro reparto.

Un po' come accaduto nella scorsa estate, quando le Merengues hanno acquistato Eduardo Camavinga soffiandolo ai parigini, il Real si è fatto avanti per Aurélien Tchouaméni, centrocampista francese classe 2000 del Monaco.

Affare semplice? Macché: nonostante in un primo momento i Blancos sembrassero aver praticamente chiuso la trattativa, nelle ultime ore si è inserito proprio il PSG, dando vita a una vera e propria contesa.

Il Real, comunque, sembra essere in vantaggio, vista la presenza di Luis Campos, che vanta una forte influenza nell'ambiente del Monaco, ma dato che quest'ultimo è vicino alla dirigenza dei parigini la situazione potrebbe cambiare.

In più, come appreso, Tchouaméni è stato uno dei nomi avanzati da Mbappé nei suoi dialoghi con il Real Madrid e visto il rinnovo con il PSG sembra logica una "sterzata" di mercato, direzione permanenza in Ligue 1.

Nella corsa al centrocampista negli ultimi giorni si è inserito anche il Chelsea, mentre il Liverpool ha decisamente fatto marcia indietro: con il Real Madrid impegnato nella finale di Champions, queste ore potrebbero essere decisive, per il PSG, per fare passi importanti, ma la sensazione è che non si tratti dell'ultima battaglia di mercato tra i due colossi del calcio mondiale.