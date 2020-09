Alli ancora escluso da Mourinho, possibile addio? "Rosa troppo ampia"

Dele Alli è stato escluso per la seconda volta consecutiva da José Mourinho. Con l’arrivo di Bale, in molti si interrogano sul suo futuro.

E’ considerato uno dei migliori centrocampisti della Premier League e dell’intero panorama calcistico europeo, clamorosamente però sembra che per Dele Alli ci sia sempre meno spazio nel di José Mourinho.

Il tecnico lusitano ha infatti deciso di lasciarlo in tribuna in occasione del match giocato e vinto domenica pomeriggio sul campo del e, considerando che per il giocatore si tratta della seconda esclusione importante, dopo quella contro la Plovdiv (non è nemmeno partito alla volta della Bulgaria con il resto dei compagni), adesso sono in molti a porsi delle domande sulla sua permanenza agli Spurs.

José Mourinho ha spiegato cosa l’ha portato ad escludere Alli.

“Abbiamo una rosa numericamente enorme e difficile da gestire. Abbiamo troppi giocatori in alcune zone del campo ed alcuni di loro stanno pagando la cosa”.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il ritorno di Gareth Bale al Tottenham (in prestito per una stagione dal ) potrebbe realmente spalancare le porte alla cessione di Alli.

Nessuno mette in discussione le sue qualità e di certo per lui gli estimatori in Europa non mancano, e lo stesso centrocampista potrebbe decidere di cambiare aria per rilanciarsi ad alti livelli.

Il Tottenham, dal canto suo, non vorrebbe rinunciare ad un giocatore che fino a pochi mesi fa era valutato circa 100 milioni di euro e che ora ha visto il costo del suo cartellino abbassarsi fortemente a causa degli strascichi lasciati a livello mondiale dal Covid.

Il club londinese potrebbe magari pensare di cederlo in prestito all’estero per non rafforzare una dirette concorrente in Premier League. Tra le varie squadre alle quali è stato accostato il nome di Alli ci sono anche Real Madrid e , ma al momento si tratta solo di semplici voci.