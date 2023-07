Allegri vuole Chiesa in attacco: punta nel 3-5-2 della nuova Juventus

Dopo un'annata molto complicata, Chiesa punta al rilancio con la maglia bianconera. Allegri lo sta provando come attaccante nel 3-5-2.

L'anno della rinascita. Nella mente di Federico Chiesa c'è questo come obiettivo in vista della stagione che inizierò tra meno di un mese.

L'ex esterno della Fiorentina, dopo la vittoria dell'Europeo nel 2021 ha dovuto combattere a lungo con un infortunio al crociato rimediato a inizio 2022.

Uno stop lungo e che ne ha minato il percorso di crescita in bianconero. Ora però i problemi fisici sono alle spalle e Chiesa è desideroso di riprendersi un ruolo da protagonista.

E in questo senso nel ritiro pre-campionato Massimiliano Allegri sta cercando di trovargli anche una nuova collocazione tattica in campo.

Se nella scorsa stagione Chiesa è stato impegnato prevalentemente come esterno offensivo o come laterale a tutta fascia, in queste prime uscite stagionali il tecnico bianconero lo sta provando come punta nel suo 3-5-2.

Un ruolo che potrebbe consentirgli di avere più occasioni da goal e di metterlo in condizione di essere più a servizio della manovra offensiva.

La confidenza con il goal non gli è mai mancata, ma nella scorsa stagione ha faticato parecchio a finire sul tabellino dei marcatori.

Per questo un avanzamento nello scacchiere tattico bianconero è la mossa pensata da Allegri per fargli sopperire a questa mancanza.

Sempre che il suo futuro sia ancora alla Juventus. Chiesa è infatti attenzionato da diverse squadre e qualcuna di queste, qualora presentasse l'offerta giusta, potrebbe convincere il neo ds Giuntoli a cederlo per poi reinvestire la somma ricavata da una sua eventuale cessione.

Il futuro è tutto da scrivere, ma nel frattempo Chiesa sta lavorando per farsi trovare pronto e mettersi nuovamente in luce come uno dei migliori talenti del calcio italiano.