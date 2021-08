Allegri chiude l'argomento Ronaldo: "Non possiamo più pensare a lui"

Massimiliano Allegri commenta il ko della Juventus contro l'Empoli: "Troppa frenesia ed errori tecnici. Questi due passi falsi ci faranno bene".

La Juventus fallisce l'appuntamento con la vittoria anche in questa seconda giornata di Serie A: stavolta, a differenza dell'esordio in quel di Udine dove era arrivato un pareggio, i ragazzi di Massimiliano Allegri perdono addirittura davanti al pubblico amico contro la neopromossa Empoli, trascinata da una rete di Mancuso nel primo tempo.

Il tecnico toscano è stato intervistato nel post-partita da DAZN: la classifica piange, ma guai a drammatizzare troppo.

"La squadra ha fatto una buona partita all'inizio ma senza trovare il goal. Abbiamo corso tanto e ci siamo disuniti, dando un vantaggio all'Empoli. Dobbiamo giocare di squadra, in questo momento non è facile ma c'è tutto il tempo per recuperare. Questi due passi falsi ci faranno bene. I giocatori hanno dei valori e sono sicuro che verranno fuori".

Più di qualche pecca per i bianconeri, apparsi troppo frenetici nel tentativo di rimonta.

"Ci sono stati molti errori tecnici a causa della frenesia: non possiamo pensare di andare sempre in vantaggio e vincere tranquillamente ogni partita. Questo momento ci serve per crescere, per diventare più compatti. Ad Udine abbiamo capito cosa non dobbiamo fare, oggi è arrivata un'altra lezione. Ci vuole serenità".

La parola d'ordine è tranquillità: la stagione va costruita step by step.

"Questa è una Juventus con giovani di valore che non possono avere tutta l'esperienza possibile, quindi bisogna trovare un equilibrio. Sono dispiaciuto per i ragazzi perché erano affranti. Il calcio sa essere bestiale".

"Bisogna fare dei passaggi, non si può andare da zero a dieci in un colpo. Le partite vanno giocate tutte allo stesso modo, senza la fretta di voler recuperare la palla a tutti i costi".

Altri minuti in saccoccia per Locatelli, entrato nella ripresa e particolarmente attivo in zona goal.

"Manuel sta migliorando nella condizione e dopo la sosta starà meglio. Danilo ha giocato una buona gara davanti alla difesa, senza mai perdere ordine. Bene anche Bonucci e Cuadrado".

Infine una chiosa su Ronaldo, da poco ufficializzato dal Manchester United.