Allegri incorona Ramsey: "Davanti alla difesa può diventare importante"

Il centrocampista gallese, provato contro il Monza davanti alla difesa, può diventare a detta di Allegri un elemento importante per la Juventus.

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha aperto diverse porte per la permanenza di alcuni giocatori che fino a qualche settimana fa sembravano essere in partenza: tra questi anche Aaron Ramsey.

Nel mese di giugno, alla vigilia della gara d'esordio di Euro 2020 del suo Galles contro la Svizzera, il centrocampista si era lasciato andare a diversi commenti sulla sua esperienza in bianconero e sul suo futuro:

"Le ultime due stagioni sono state piuttosto impegnative. Ci sono stati molti cambiamenti a cui non ero abituato".

Da lì diverse voci su un possibile addio alla Juventus, almeno fino al ritorno in campo con Allegri in panchina e alla gara contro il Monza valida per il Trofeo Luigi Berlusconi: così, mentre le voci di mercato parlano di Miralem Pjanic, l'allenatore livornese spiazza tutti, schierando il gallese davanti alla difesa.

"Pjanic? Credo che davanti alla difesa Ramsey possa diventare un giocatore importante in quel ruolo".

Corsa, recupero palla e schermo: e, chiaramente, impostazione dal basso. Tutte caratteristiche che fino a non molto tempo fa, se legate a Ramsey, si riferivano alla trequarti e non alla cabina di regia, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Così come il futuro del gallese, per molti in partenza e adesso di nuovo in corsa, in attesa di risposte dal campo e di qualcosa in più di una semplice amichevole: le premesse, però, sono incoraggianti. Per lui e per la Juventus.