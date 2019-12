Annuncio Allegri: "Non tornerò prima di giugno, sto studiando l'inglese"

Massimiliano Allegri conferma l'anno sabbatico dopo i cinque anni di Juventus: "Prima di giugno non torno. Voglio scegliere bene per non sbagliare".

L'esonero di Emery all' aveva dato vita a scenari interessanti per la panchina dei 'Gunners': tra i papabili per la sostituzione dello spagnolo era spuntato anche Massimiliano Allegri, attualmente libero dopo il quinquennio di successi alla .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico toscano ha voluto ribadire - qualora ce ne fosse bisogno - la sua intenzione: niente nuova squadra prima dell'inizio della prossima stagione, fino ad allora se ne starà a casa per riposarsi dopo una carriera intensa e praticamente senza sosta alcuna. Intervistato da 'ESPN Fc', Allegri ha messo le cose in chiaro sul suo futuro.

"Quando torno? A giugno. Non so se si possa chiamare anno sabbatico. Giovanni (Branchini, ndr) e io siamo arrivati immediatamente a quella decisione. Non appena si è concluso il rapporto con la Juventus, la scelta è stata quella di rimanere fuori dal giro per una stagione".

Ora Allegri ha più tempo per dedicarsi ad alcuni hobby che in passato, per ovvie questioni lavorative, ha finito per trascurare.

"Ho giocato per 18 anni e allenato per 16, mi sono fermato ora dopo 34 anni. Sono felice. Ho la possibilità di riflettere, parlare con la gente, fare cose come andare a teatro, ad alcune mostre d'arte e leggere libri".

La Premier League è un campionato che lo affascina: probabilmente è per questo motivo che sta prendendo lezioni di inglese.

"Sto prendendo lezioni qui a Milano. Riesco a parlare abbastanza bene. Trovo la parte di ascolto un po' più difficile: se dialogo con qualcuno che parla più lentamente allora capisco. Guardo i film (in inglese, ndr) e se leggo qualcosa in inglese lo capisco bene".

Allegri non ha fretta di tornare: meglio prendersi più tempo possibile per una scelta che potrebbe indirizzare in un modo o nell'altro la sua carriera.