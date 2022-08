Allegri soddisfatto: "In questo momento l'importante è vincere"

Vittoria mancina, con il vecchio Vlahovic e il nuovo Milik. La Juventus costruisce pochissimo, ma batte lo Spezia e risponde al successo della Roma, agganciando in classifica Napoli, Milan e Lazio, entrambe fermate sul pari nel quarto turno di campionato.

2-0 allo Stadium senza subire reti, tre punti importanti. I bianconeri devono però fare i conti con il nuovo infortunio di Szczesny, uscito in barella e sostituito da Perin: nuovo k.o per l'estremo difensore polacco dopo quello subito nel pre-campionato. Di nuovo dentro Perin.

Al termine della gara, Allegri, tecnico della Juventus, ha analizzato aspetti positivi e negativi della sfida contro lo Spezia:

"Abbiamo rallentato, ma non abbiamo subito niente. In questo momento l'importante è vincere, per la terza volta non abbiamo subito reti. Sicuramente bisogna migliorare. Kean ha fatto una buona partita, l'abbiamo innescato poco. Sono contento di quello che sta facendo".